Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
Російська армія намагається прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Російська армія намагається прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
ГоловнаПолітика

Кличко зустрівся з чеськими урядовцями та бізнесом: говорили про відбудову України та реабілітацію захисників

Чеський бізнес зацікавлений у співпраці щодо розвитку Київського метрополітену та у співпраці в енергетичному секторі.

Кличко зустрівся з чеськими урядовцями та бізнесом: говорили про відбудову України та реабілітацію захисників
Фото: facebook/Vitaliy.Klychko

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Чеської Республіки та обговорив допомогу Україні, зокрема в реабілітації військових. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Зустрівся з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним та представниками чеського бізнесу. Говорили про подальше втілення реформ для наближення України до європейських стандартів, можливу підтримку чеської сторони в реабілітації наших воїнів-захисників, зокрема і психологічній, допомогу в розвитку медичної галузі, інфраструктурну відбудову та інвестиції в Україну», - повідомив Віталій Кличко.

Також, за його словами, чеський бізнес зацікавлений у співпраці щодо розвитку Київського метрополітену та у співпраці в енергетичному секторі.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з керівниками керівної Соціал-демократичної партії Німеччини Рольфом Мютценіхом і Ларсом Клінгбайлем та обговорив посилення підтримки України, зокрема військової.

Також під час Мюнхенської конференції з безпеки Віталій Кличко зустрічався з американськими сенаторами з питань посилення допомоги нашій державі озброєнням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також