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МЗС Канади вважає, що Сі Цзіньпін має поговорити із Зеленським, якщо Китай хоче миру в Україні

Між ними не було телефонних розмов із 24 лютого 2022 року.

МЗС Канади вважає, що Сі Цзіньпін має поговорити із Зеленським, якщо Китай хоче миру в Україні
Сі Цзіньпін
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що якщо КНР реально хоче миру в Україні, то її лідер Сі Цзіньпін має поговорити з президентом Володимиром Зеленським

Про це повідомляє Liga із посиланням на La Presse.

Мелані Жолі зазначила, що обговорювала це питання з главою МЗС Китаю Цинь Ганом у кулуарах саміту G20 в Індії.

"Ми закликаємо Китай забезпечити, щоб Сі провів розмову з президентом Зеленським. Між ними не було телефонних розмов із 24 лютого 2022 року", — заявила Жолі.

Дипломатка наголосила, що Китай має і може відіграти свою роль не лише допомагаючи Росії.

Нагадаємо, нещодавно телеканал CNN повідомив, що війна в Україні ніяк не вплинула на тісні зв’язки Китаю та Росії в оборонному секторі. Ці тісні зв’язки можуть бути використані, якщо Пекін вирішить надати Кремлю летальне озброєння для війни в Україні.

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