Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії щодо вступу в ЄС

Також ішлося про нинішню ракетну атаку Росії та посилення санкцій.

Президент Володимир Зеленський провів розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Співрозмовники обговорили ракетну атаку Росії 9 березня, а також новий пакет санкцій ЄС і домовилися про подальший тиск на країну-агресора.

"Детально обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ України до ЄС уже цього року", - додав Зеленський.

Нагадаємо, до 30 червня українські міністерства та центрі органи виконавчої влади мають провести самоаудит українського законодавства на відповідність європейським стандартам.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що не існує чітко прописаних строків виконання Україною всіх вимог Євросоюзу.