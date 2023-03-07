Присутність Коболєва у США необхідна для "повної мобілізації політики США на підтримку України", – Гербст

Експосол США в Україні Джон Гербст у своєму листі до НАБУ наголосив на подальшій необхідності присутності колишнього очільника Нафтогазу Андрія Коболєва в США як лобіста інтересів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звертаюсь до вас з цим листом, аби підтвердити, що з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Андрій Коболєв неодноразово відвідував Вашингтон (округ Колумбія), аби мобілізувати політику США на підтримку України. Він був одним з перших українців, які приїхали до Вашингтону всього через чотири дні після початку російського вторгнення”, - йдеться у листі.

Гербст наголосив, що Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Надані ним уряду США інформація, аналіз та рекомендації призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.

Колишній посол надав список з 12 сенаторів та конгресменів, з якими зустрівчався Коболєв, та список комітетів сенату, міністерств та департаментів, які той відвідував. Серед них сенатори Пет Тумі, Кріс Мерфі, Джоні Ернст, Кевін Крамер, Бен Кардін, комітет сенату з розвідки, міністерство енергетики США, держдепартамент, міністерство торгівлі США.

Гербст також підкреслив, що подальша присутність Коболєва у Штатах необхідна для "повної мобілізації політики США на підтримку України".

Нагадаємо, ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що отримав нове клопотання про зміну запобіжного заходу з застави в 229 млн гривень на тримання під вартою.

А раніше колишній посол США в Україні Марі Йованович повідомила, що нарахування премій співробітникам НАК "Нафтогаз" за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі повністю відповідає принципам корпоративного управління.