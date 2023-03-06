У ВР зареєстрували новий проєкт закону про заборону балотування членам проросійських партій

Група нардепів “Слуги народу” та “Голосу” пропонує заборонити брати участь у виборах усіх рівнів депутатам, які на момент повномасштабного вторгнення входили до вже заборонених партій.

Про це LB.ua розповіла авторка законопроєкту, народна депутатка фракції “Слуга народу” Галина Янченко.

“Разом з колегами ми зареєстрували проєкт закону про антикремлівську люстрацію. Проєктом закону пропонується заборонити балотуватися до рад усіх рівнів та Верховної Ради представникам заборонених проросійських партій. Оскільки наразі є високі ризики, що в наступних скликаннях парламенту та місцевих радах знову опиняться всі ті самі кремлівські агенти, які будуть обрані під новою політичною вивіскою, наприклад, від умовної партії “за мир”. Та вони так само будуть продовжувати підривну діяльність зсередини в країні та готувати ґрунт для можливих нових вторгнень країни-агресора”, – заявила вона.

В проєкті закону буде прямо прописана заборона брати участь у виборах усіх рівнів депутатам, які на момент повномасштабного вторгнення були членами проросійських партій чи фракцій. Тому, за словами Янченко, закон буде стосуватися заборони балотування від сільських, районних та інших місцевих рад, закінчуючи Верховною Радою. Співавторами проєкту закону є також інші члени фракції “Слуга народу” та “Голосу”.

“Його підписали 10 народних депутатів. Зокрема, проєкт підписав Микита Потураєв, Єгор Чернєв, Олександр Мережко, Ярослав Железняк та інші”, – зазначила авторка законопроєкту.

Янченко вважає, що чинних народних депутатів від колишньої фракції ОПЗЖ теж можна достроково позбавити мандатів.

“За Конституцією, підставами могли б бути обвинувачувальні вироки судів або позбавлення українського громадянства. По нардепах від колишньої ОПЗЖ є більше, ніж достатньо підстав для порушення кримінальних справ. Можна було б достатньо швидко прийти до судових вироків. Це насправді питання кількох місяців. Якби процедуру запустили раніше, вони б давно не були нардепами Верховної Ради. Інший шлях – позбавлення громадянства через багаторічне ведення ними підривної діяльності. Тепер треба зробити усе, щоб унеможливити їх обрання до органів влади у майбутньому, що й пропонує законопроєкт”, – зауважила Янченко.

Нагадаємо, раніше Галина Янченко написала заяву про вихід з партії “Слуга народу”. Однак нардепка залишається членкинею однойменної фракції у парламенті.