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Порошенко закликав українську діаспору підтримати визнання ПЦУ у світі

ПЦУ мають визнати 15 церков.

Порошенко закликав українську діаспору підтримати визнання ПЦУ у світі
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв’ю в ефірі  Незалежного Українського радіо з Чикаго закликав діаспору підтримати визнання Православної Церкви України у світі, повідомляє пресслужба «ЄС».

За словами Порошенка, необхідно ввести санкції проти очільника РПЦ патріарха Кирила і російських попів,  підривали стабільність України,  здатність до оборони, працювали на ФСБ.

«Дуже багато залежить від діаспори, і я прошу вашої допомоги для того, щоб всі 15 православних церков світу визнали Православну Церкву України. Я дуже вдячний тим країнам і церквам, і предстоятелям, де це відбулося. Я, до речі, дуже вдячний і Президенту Сполучених Штатів Джо Байдену, і Державному Секретарю Блінкену за те, що під час кожного візиту лідери держав та урядів обов’язково відвідують предстоятеля нашої церкви, відвідують нашу церкву», – зазначає Порошенко.  

«Але ми маємо зробити все, щоб українська церква рухалася шляхом визнання. Бо велика кількість жінок, дітей, українців вимушені були покинути Україну. Їхня чисельність складає більше 8 мільйонів людей. І, безумовно, ми маємо створити умови, коли українці будуть мати можливість піти і молитися в церкві, маючи свою дорогу до Бога – українську церкву. І це визнання буде, звичайно, значно сприяти. Мова йде і про Польщу, і про Чехію, і Словаччину, і про Румунію, і про Болгарію, і про велику кількість європейських країн, бо всі вже бачать, що представляє собою російська церква», – наголосив Петро Порошенко.

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