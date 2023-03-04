Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що майбутнє України – членство в Європейському Союзі.

Про це вона написала в Twitter.

“Майбутнє України – членство в Європейському Союзі. Ми пройдемо разом весь шлях”, - йдеться в повідомленні.

Пізно ввечері 3 березня вона прибула до Києва, де зустрілася зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком.

Також вона повідомила, що рада повернутися в Україну.

“Добре повертатися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі”, - написала вона.

У свою чергу, Руслан Стефанчук повідомив, що радий зустрічі з президенткою Європарламенту.

“Подякував за всі ухвалені від 24.02.22 резолюції на підтримку України. Обговорили шлях України до ЄС, кроки для прискорення нашої євроінтеграції”, - написав він.

За його словами, сторони також приділили увагу формулі миру президента Володимира Зеленського. Україна закликає увесь світ до підтримки цієї ініціативи.

Фото: Twitter/Роберта Мецола

Фото: Twitter/Роберта Мецола

Нагадаємо, у кінці лютого ЄС ухвалив десятий пакет санкцій проти РФ. Зокрема, санкції передбачають заборону російських пропагандистських ЗМІ.