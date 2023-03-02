Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України

Делегація Росії на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим теж брала участь у заходах. Обійшлося навіть без витівок і демаршів, принаймні публічних.

Можливо, однією з причин незгоди є те, що цього року в G20 головує Індія, представник якої на зустрічі міністрів фінансів минулого тижня побажав колегам уникати використання слова “війна”.

Не допомогли заклики ані топдипломата Євросоюзу Жозепа Борреля, який перед зустріччю заявив журналістам, що війна Росії проти України повинна бути засуджена , ані премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді: очільник індійського уряду теж наголосив на необхідності подолання існуючих розбіжностей.

За словами міністра закордонних справ господарки зустрічі Індії Субраманьяма Джайшанкара, "розбіжності" щодо війни в Україні не вдалося згладити через те, що "різні сторони мають різні погляди". Більшість членів G20 засудили російське вторгнення , але Росія та Китай із цим не погодилися.

Очільники МЗС країн "Великої двадцятки" на зустрічі в Нью-Делі не змогли ухвалити підсумкову заяву про війну в Україні.

Водночас учасники переговорів, під час яких домінували теми війни Росії проти України та розширення глобального впливу Китаю, погодилися з більшістю питань стосовно занепокоєння менш розвинених країн, "наприклад, зміцнення багатосторонності, сприяння продовольчій та енергетичній безпеці, зміни клімату, гендерних питань та боротьби з тероризмом".

Досягти консенсусу не допомогла навіть упевненість Верховного представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля у тому, що Індія використає свій дипломатичний потенціал, аби дати зрозуміти Росії, що війну потрібно закінчити.

Закінчити війну Лаврова закликала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну. Припиніть порушувати наш міжнародний лад. Припиніть бомбардувати українські міста та мирних жителів. Зупиніть війну. Не через місяць чи рік, а сьогодні. Тому що кожна родина, яка втрачає батька, брата, матір, дитину, втрачає цілий світ", – сказала Бербок, дивлячись на Лаврова.

Вона також наголосила, що триває тринадцятий місяць "тотальної геноцидної війни, яку Москва не збирається зупиняти", і зазначила, що "сильні не мають права нападати на своїх маленьких сусідів".

Нагадаємо, що в листопаді минулого року в декларації за підсумками саміту G20 на Балі більшість країн засудили війну в Україні. Тоді Лавров звинувачував Захід у спробі "політизувати" традиційну спільну підсумкову заяву згадкою про Україну.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді на відкритті зустрічі заявив про крах глобального управління. Про це, за його словами, свідчить досвід останніх кількох років – фінансова криза, зміна клімату, пандемія, тероризм і війни.

Індійський премʼєр зазначив, що всі учасники мають своє бачення шляхів послаблення напруги, але провідні економіки світу також “несуть відповідальність за тих, хто не в цій кімнаті".

Поведінка очільника МЗС Лаврова на зустрічі в Нью-Делі була, вочевидь, менш зухвалою, ніж на попередніх подібних самітах. Він навіть зустрівся на полях G20 із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Незапланована зустріч, яка, нагадаємо, відбувалася на тлі не лише високої напруги навколо України, але й призупинення Росією дії Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, тривала близько десяти хвилин. Блінкен закликав Росію звільнити Пола Уілана, громадянина США, колишнього морського піхотинця, засудженого в Росії в 2020 році за звинуваченням у шпигунстві, та відновити участь у СНО-III, а також підкреслив підтримку США Україною.

Цікаво, що напередодні держсекретар США заявляв, що не планує зустрічатися під час саміту G20 у Нью-Делі ні з міністром закордонних справ Росії, ні з міністром закордонних справ Китаю.

Востаннє Блінкен і Лавров зустрічались ще перед вторгненням Росії в Україну.

Цікаво і те, що під час пресконференції Лаврова, яка відбулася після зустрічі G20, про розмову з Блінкеном не було жодної згадки.

Отже, ще на одній своїй зустрічі представники найрозвинутіших країн світу навіть не "домовилися домовлятися" щодо війни Росії проти України. Але шукати консенсус і шляхи виходу з цієї світової кризи все одно доведеться. Утім, не виключено, що за кулісами саміту обнадійливі сигнали таки прозвучали, і ми про них ще дізнаємося.