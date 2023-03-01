Порошенко закликав західних партнерів не розраховувати на зміни в Росії, а допомогти Україні перемогти

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко в інтерв’ю польському телеканалу TVN24 заявив, що російське суспільство отруєне путінською пропагандою, тому не варто розраховувати на політичні зміни всередині Росії. Він закликав західних партнерів не довіряти Путіну і зосередитися на підтримці української перемоги.

«Не довіряйте Путіну. Путін – офіцер КДБ, і його професія – випускати фейкові новини, порушувати вашу здатність отримувати інформацію та поширювати дезінформацію. Не вірте Путіну. Його фах – розповсюдження фейків. Пункт другий, будь ласка, не бійтеся Путіна, тому що ми, українці, протягом дев’яти років демонструємо світові, що ми можемо зупинити Путіна і ми можемо викинути його з української землі так само, як ми зробили це у 2014 році, коли звільнили Маріуполь, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Слов’янськ, Краматорськ і багато інших міст», – нагадав п’ятий президент.

Також він закликав не розраховувати на те, що росіяни зараз будуть воювати проти Путіна, "ще занадто рано".

«Я точно знаю, як робити подальші кроки. Для цього нам потрібні п’ять речей. По-перше, нам потрібна зброя, тому що російські війська мають бути знищені на українській землі та викинуті геть з України. Санкції – це пункт номер два. Ми повинні припинити можливість Росії фінансувати війну. У мене є програма санкцій, і це надзвичайно важливо для розуміння західного світу, що санкції посадять Путіна за стіл переговорів після виведення військ з української землі», – наголосив Петро Порошенко.

Третій пункт, за його словами, це те, що Путін має опинитися за гратами, четвертий – фінансова допомога (щоб врятувати Україну і отримати у якості репарацій російські гроші, які заморожені західним світом).

«І пункт п’ятий, тут ми безумовно розраховуємо на польський народ і Польську державу. Ми не можемо забезпечити стабільну безпекову ситуацію в Європі без повноправного членства України в НАТО. Не існує жодної іншої форми гарантії безпеки, крім НАТО. Я знаю, що Польща це знає, і я абсолютно розраховую на те, що Польща поширить це повідомлення. Я розраховую, що на Вільнюському саміті НАТО цього року в липні Україна може мати надію отримати запрошення до НАТО», – наголосив Петро Порошенко.