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Зеленський і Шмигаль зустрілися з міністеркою фінансів США

Обговорили питання відбудови української інфраструктури, санкційного тиску на РФ і страхування воєнних ризиків.

Зеленський і Шмигаль зустрілися з міністеркою фінансів США
Джанет Єллен
Фото: vtimes.io

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль провели зустріч із міністеркою фінансів США Джанет Єллен.

Про це йдеться в повідомленні пресслужб керівництва держави.

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Зеленський і Шмигаль подякували американській делегації за фінансову підтримку, яка дає змогу покрити незабезпечену частину державного бюджету України.

Під час зустрічей обговорили взаємодію нашої держави з МВФ, перспективу реалізацій програм Фонду, відбудову української інфраструктури, а також фінансовий і санкційний тиск на РФ, конфіскацію заморожених російських активів і страхування воєнних ризиків.

Нагадаємо, днями США почали перераховувати Україні 9,9 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. А "Група семи" збільшила фінансову підтримку нашої держави до $39 млрд у 2023 році.

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