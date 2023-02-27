Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль провели зустріч із міністеркою фінансів США Джанет Єллен.
Про це йдеться в повідомленні пресслужб керівництва держави.
Зеленський і Шмигаль подякували американській делегації за фінансову підтримку, яка дає змогу покрити незабезпечену частину державного бюджету України.
Під час зустрічей обговорили взаємодію нашої держави з МВФ, перспективу реалізацій програм Фонду, відбудову української інфраструктури, а також фінансовий і санкційний тиск на РФ, конфіскацію заморожених російських активів і страхування воєнних ризиків.
Нагадаємо, днями США почали перераховувати Україні 9,9 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. А "Група семи" збільшила фінансову підтримку нашої держави до $39 млрд у 2023 році.