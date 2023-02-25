Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України, - Кулеба

Американський Інститут вивчення війни (ISW) переконаний в перемозі України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з директоркою ISW Кімберлі Каган.

"...Експерти ISW регулярно надають якісний аналіз бойових дій, прогнози їх розвитку, коментують, відповідають, оновлюють карту. Ми (зі Каган - Ред.) обмінялися думками, що ще і як можна зробити. Було приємно почути саме від Кімберлі, що ISW переконаний в перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність", - йдеться в дописі Кулеби у фейсбуці.

Нагадаємо, нещодавно ISW повідомив, що Україна може розпочати контрнаступи, якщо Захід швидко надасть танки та бронетехніку.

Раніше аналітики Інституту підготували звіт, згідно з яким Росія може готувати провокації на кордоні з Чернігівщиною, щоб змусити Білорусь вступити у війну.