На річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну вулиця у Вестмінстері, центральному районі британської столиці, отримала нову назву – Kyiv Road.

Російське посольство в Лондоні віднині знаходиться за адресою Kyiv Road.

Про це повідомляє посольство України у Великобританії.

“Цього дня (24 лютого, - ред.) Лондон і Сполучене Королівство – у синіх і жовтих кольорах. Привід – сумний, але настрій – рішучий! Ми відчуваємо підтримку народу та влади Великої Британії кожного дня. Є конкретика. Є символи. Є конкретні символи. Сьогодні вулиця у Вестмінстері – центральному районі британської столиці отримала нову назву – Kyiv Road”, - йдеться в повідомленні.

У посольстві подякували Westminster City Council та його лідеру Адаму Хагу за всі зусилля, спрямовані на реалізацію цього символічного і водночас конкретного рішення.

Зазначається, що тепер російське посольство у Лондоні нарешті зможе використовувати свою адресу на Kyiv Road для офіційної кореспонденції.

Фото: Посольство України у Великобританії

Нагадаємо, Україна відкриває з Британією тренування пілотів винищувачів. Також є перемовини з трьома європейськими державами щодо навчань і отримання літаків.