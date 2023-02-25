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“Мирний план” Китаю вигідний лише Росії, - Байден

“Ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна”.

“Мирний план” Китаю вигідний лише Росії, - Байден
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що ідея Китаю вести переговори щодо результатів війни в Україні є нераціональною після оприлюднення Пекіном мирного плану щодо конфлікту, пише Reuters. 

"(Президент Росії Володимир) Путін аплодує цьому, тож як це може бути добре? Я не бачу в плані нічого, що вказувало б на те, що є щось, що було б вигідно комусь, окрім Росії, якби китайський план дотримувався”, - сказав американський президент.

За його словами, ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна.

Зазначається, що план Китаю закликає обидві сторони погодитися на поступову деескалацію та застерігає від використання ядерної зброї.

План, викладений у документі міністерства закордонних справ, був значною мірою повторенням лінії Китаю після того, як Росія розпочала війну 24 лютого минулого року.

Крім того, Байден знову повторив, що наразі не надсилатиме F-16 в Україну.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський прокоментував пропований Китаєм мирний план: "Я вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну, – це дуже непогано. Питання – що йде за словами? Питання в кроках, до чого вони приведуть, який результат для нас". 

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