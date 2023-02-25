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"Бавовна": у Маріуполі знищено два БМП та танк окупантів

Орієнтовно 50 окупантів загинули та поранені.

"Бавовна": у Маріуполі знищено два БМП та танк окупантів

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі в районі Новоселівки зафіксоване влучання у склад боєкомплектів військових РФ, є також дані про влучання у ворожу військову техніку.

Про це в Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Наслідки Маріупольської бавовни вчора. Після "кари небесної". Група Маріупольського Спротиву підтверджує мінус склад БК за яскравою пожежою в районі Новоселівки", - написав Андрющенко.

Згодом він уточнив, що було знешкоджено у результаті прильоту.

"Маріупольська бавовна. Наслідки. Продовжуємо фіксувати. За отриманими даними, до раніш знешкоджених складів БК додаються: - 2 БМП, - 1 танк, - 1 САУ , - 50 окупантів у стані 200 або важкого 300", - констатував радник мера.

Він додав, що через охорону території влучання "продовжуємо збір даних щодо реалій бавовни". 

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24 лютого повідомлялось, що у центрі тимчасово окупованого росіянами Маріуполя в Донецькій області пролунав вибух.

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