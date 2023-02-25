У Куп’янську затримали зрадника, який фабрикував справи проти українців

СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська Харківської області влаштувався «експертом» до МВС РФ і фабрикував справи проти українців.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Під час окупації міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до створеного агресором «управління внутрішніх справ». Там його призначили «експертом» у складі «експертно-криміналістичного відділення» окупаційного органу. На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні.

Для цього використовував «підкинуті» потерпілим «речові докази» для оформлення необхідних окупантам «експертних висновків». За це колаборант щомісяця одержував «зарплату» у російських рублях.

Після звільнення міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала ще двох ворожих поплічників у результаті контрдиверсійних заходів у північних регіонах України. Зловмисники масово розповсюджували через соцмережі заклики до підтримки російських окупантів та виправдовували їхні воєнні злочини.