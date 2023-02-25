В Україні збереться “Юридичний Рамштайн”

Вчора, 24 лютого, президент Зеленський анонсував конференцію United for Justice - “Об’єднані заради справедливості”.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

“Збираємо міжнародних партнерів і друзів у форматі “юридичного Рамштайну”. Як сказав Президент, говоритимемо про всі можливості, реакції, і рішення. Це і робота Joint Investigation Team у складі України, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Словаччини та Румунії, і правові аспекти створення Спеціального трибуналу за злочин агресії, а також механізму компенсації завданої шкоди”, - розповів Костін.

Він додав, що на заході будуть окремі панельні дискусії, присвячені розслідуванню і переслідуванню злочинів геноциду, воєнних злочинів проти дітей, сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, воєнних злочинів проти довкілля тощо.

Як раніше повідомлялось, результати розслідування Міжнародного кримінального суду російських воєнних злочинів в Україні можна буде побачити уже цього року.