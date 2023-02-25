На завершення акції її учасники пройшли вулицями з прапорами України.

24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення Росії до України, у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася акція на підтримку українського народу.

Про це повідомив Укрінформ.

У Гельсінкі, на Сенатській площі, зібралися тисячі людей.

Мешканці багатьох країн прийшли до Кафедрального собору підтримати Україну та запалити свічку на згадку про загиблих.

Щоб поставити свічки на сходах головного собору Гельсінкі, присутні вишикувалися у величезну чергу. Також на акції лунали пісні українською та фінською мовами.

Оскільки такі масштабні акції у Гельсінкі відбуваються не часто, правоохоронцям довелося керувати потоками людей. На завершення акції її учасники пройшли вулицями з українськими прапорами.

Нагадаємо, 23 лютого в низці країн Європи будівлі підсвітили кольорами українського прапора.