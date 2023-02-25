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У Гельсінкі відбулася акція на підтримку українського народу

На завершення акції її учасники пройшли вулицями з прапорами України.

У Гельсінкі відбулася акція на підтримку українського народу
Фото: Скріншот з відео

24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення Росії до України, у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася акція на підтримку українського народу.

Про це повідомив Укрінформ.

У Гельсінкі, на Сенатській площі, зібралися тисячі людей. 

Мешканці багатьох країн прийшли до Кафедрального собору підтримати Україну та запалити свічку на згадку про загиблих.

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Щоб поставити свічки на сходах головного собору Гельсінкі, присутні вишикувалися у величезну чергу. Також на акції лунали пісні українською та фінською мовами.

Оскільки такі масштабні акції у Гельсінкі відбуваються не часто, правоохоронцям довелося керувати потоками людей. На завершення акції її учасники пройшли вулицями з українськими прапорами.

Нагадаємо, 23 лютого в низці країн Європи будівлі підсвітили кольорами українського прапора

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