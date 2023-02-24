Десятий пакет санкцій ЄС може офіційно затвердити завтра зранку, - Reuters

Польща відхилила вимогу Італії про більш м'які нові обмеження на імпорт каучуку та заявила, що вони на практиці не матимуть жодного ефекту.

Дипломати у Брюсселі заявили, що Швеція, яка нині головує в ЄС, може встановити крайній термін офіційного затвердження санкцій завтра, 25 лютого, зранку, повідомляє Reuters.

Річ у тім, ще вже третій день поспіль члени Євросоюзу не можуть домовитися про нові санкції проти Росії.

Польща відхилила вимогу Італії про більш м'які нові обмеження на імпорт каучуку та заявила, що вони на практиці не матимуть жодного ефекту.

Інші країни ЄС були висловили здивування, що через один пункт Варшава ризикує провалити голосування за 10-й пакет санкцій у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У другій половині дня 24 лютого посол Польщі в ЄС Анджей Садош повідомив, що його держава представила компромісну пропозицію щодо каучуку.

"Схоже, що решту ключових пунктів 10-го пакету санкцій узгоджено", - сказав Садош .

Але дипломатичні джерела видання повідомили, що Італія відмовилася від нової пропозиції та повернулася до того, про що вже домовилися решта 26 країн ЄС, крім Польщі.

Через те, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький поїхав до України доставляти танки, у Брюсселі не вели і не планували жодних нових переговорів.

Навіть якби згодом у п'ятницю з Польщі надійшло схвалення, то не було жодних шансів, що санкції встигли б офіційно затвердити того ж дня відповідно до процедур ЄС.

Нагадаємо, Матеуш Моравецький під час брифінгу в Києві заявив, що Польща вимагає посилити "м'який" десятий пакет санкцій.

Тим часом про нові обмежувальні заходи оголосили США.