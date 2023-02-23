ЄС не досяг повної згоди щодо 10-го пакету санкцій, сьогодні відбудуться додаткові перемовини

Країни Європейського Союзу не досягли згоди в середу щодо нових санкцій проти Росії і запланували додаткові переговори.

Про це пише Reuters з посиланням на дипломатів.

“Є кілька невирішених питань, зокрема щодо гуми та зобов'язань щодо звітності”, – зазначило джерело видання.

Додаткові переговори між представниками країн-членів ЄС у Брюсселі мають відбутися в четвер у другій половині дня.

“Ми як і раніше впевнені, що угода буде швидко досягнута завтра”, – сказав інший дипломат ЄС, додавши, що потім вона буде офіційно схвалена в п’ятницю.

Загалом санкції проти Росії будуть найжорсткішими, які коли-небудь запроваджував блок. Десятий пакет включає обмеження торгівлі на суму понад 10 мільярдів євро, зокрема заборону на імпорт ЄС російського каучуку. Також забороняється експорт ЄС до Росії технічного обладнання та запчастин, які Москва може використовувати на полі бою.

Санкції мають ускладнити фінансування війни, зокрема шляхом відключення від SWIFT нових банків, серед яких є приватний Альфа-Банк та онлайн-банк Тінькофф.

До чорного списку внесуть осіб, пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції за виробництво безпілотників, які використовуються проти України.

Брюссель також хоче, щоб 27 країн ЄС краще відстежували російські активи на своїй території, оскільки блок шукає способи використати їх, щоб допомогти відбудувати Україну після війни. Однак 13 країн виступили за те, що розглянути це питання пізніше.

Україна закликала ЄС піти далі, але протидія з боку таких країн, як Угорщина, Болгарія, Франція та Бельгія, означає, що блок поки не обмежуватиме співробітництво з російською атомною промисловістю чи припинятиме імпорт алмазів.

Нагадаємо, в Офісі президента України повідомили, що у березні планується проведення санкційного саміту, до участі в якому запрошені всі країни, які підтримують застосування обмежувальних заходів проти Росії.