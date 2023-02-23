Велика Британія “розігріває” виробництво зброї, щоб допомогти Україні артснарядами, – Воллес

Британці вже отримали низку поставок: і для себе, і для ЗСУ.

Велика Британія почала “розігрівати” свої виробничі лінії для заміни зброї, надісланої в Україну, і для збільшення виробництва артилерійських снарядів, щоб допомогти Києву.

Про це заявив у середу міністр оборони Бен Воллес, пише Reuters.

Воллес сказав, що, на його думку, британці змогли допомогти Україні, але їм потрібно продовжувати виробництво зброї.

Відповідаючи на запитання про те, чи має Велика Британія комерційний потенціал, щоб продовжувати постачати Україні артилерійські снаряди, міністр сказав: “Ми уклали контракти... Ми вже почали отримувати деякі поставки для нашого власного поповнення, а також деякі – для України”.

Воллес сказав, що в минулому уряди зазирнули б у свої запаси і “здули пил” з обладнання, щоб побачити, що там є, але тепер, коли “Росія стала набагато агресивнішою та небезпечнішою на краю Європи”, гра змінилася.

За його словами, снаряди можуть бути виготовлені досить швидко, але “найголовніше у тому, аби переконатися, що ми робимо замовлення, і ми почали розміщувати ці замовлення протягом останніх 10 місяців, і це починає розігрівати виробничі лінії”.

“Абсолютною частиною зусиль цього року є стійкість – як ми, міжнародне співтовариство, можемо стимулювати ланцюжки постачання, як ми можемо стимулювати наші власні ланцюжки постачання для нашого власного обладнання, і це було однією зі змін”, – сказав він.

Великобританія та інші західні країни цього року збільшили свої зобов'язання щодо військової допомоги Україні, пообіцявши танки та бронетранспортери, а також зброю більшої дальності. Лондон також запропонував навчати українських солдатів польотам на бойових літаках, однак наразі не постачання винищувачів.

Воллес раніше заявляв, що будь-яке постачання винищувачів буде довгостроковим проєктом – можливо після завершення війни і не залежатиме від пропозиції прем'єр-міністра Ріші Сунака про зброю більшої дальності.

Нагадаємо, Сунак наполягає, що для перемоги над Росією Захід повинен надати Україні передове озброєння за стандартами НАТО.