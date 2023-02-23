Байден переконаний, що Путін не думає про застосування ядерної зброї

Президент США Джо Байден назвав призупинення участі Росії в договорі про ядерну зброю великою помилкою Володимира Путіна.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

“Це велика помилка – так зробити. Не дуже відповідально”, – сказав він.

Однак Байден не вважає, що президент Росії "думає про використання ядерної зброї чи щось подібне".

Нагадаємо, 21 лютого Росія призупинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між нею та Сполученими Штатами Америки.

Ця угода була підписана між тодішніми президентами Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим у 2010 році.

Вона передбачала скорочення для кожної з країн розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників – до 700 одиниць, важких бомбардувальників, що здатні нести ядерні боєприпаси та розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет – до 800 одиниць.

Це вже третя угода між США і Росією щодо скорочення розгорнутого ядерного озброєння. Вона замінила договір СНО-I, термін якого збіг у грудні 2009, та Договір про скорочення стратегічних наступальних потенціалів від 2002 року.