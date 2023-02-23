Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва
Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Росія завдала ударів по Харкову (доповнено)
Росія завдала ударів по Харкову (доповнено)
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Білий дім опублікував хронологію подорожі Джо Байдена до Києва: в столиці він перебував близько пʼяти годин
Білий дім опублікував хронологію подорожі Джо Байдена до Києва: в столиці він перебував близько пʼяти годин
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
У київському монастирі УПЦ МП затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду
У київському монастирі УПЦ МП затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
ГоловнаСуспільствоВійна

Байден переконаний, що Путін не думає про застосування ядерної зброї

Американський президент назвав рішення лідера окупантів великою помилкою.

Байден переконаний, що Путін не думає про застосування ядерної зброї
Фото: EPA

Президент США Джо Байден назвав призупинення участі Росії в договорі про ядерну зброю великою помилкою Володимира Путіна.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

“Це велика помилка – так зробити. Не дуже відповідально”, – сказав він.

Однак Байден не вважає, що президент Росії "думає про використання ядерної зброї чи щось подібне".

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, 21 лютого Росія призупинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між нею та Сполученими Штатами Америки.

Ця угода була підписана між тодішніми президентами Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим у 2010 році.

Вона передбачала скорочення для кожної з країн розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників – до 700 одиниць, важких бомбардувальників, що здатні нести ядерні боєприпаси та розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет – до 800 одиниць. 

Це вже третя угода між США і Росією щодо скорочення розгорнутого ядерного озброєння. Вона замінила договір СНО-I, термін якого збіг у грудні 2009, та Договір про скорочення стратегічних наступальних потенціалів від 2002 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також