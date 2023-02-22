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В України та США однакове розуміння перемоги, - Єрмак

За словами голови ОП, з Україною ніхто не веде розмов про можливість територіальних компромісів.

В України та США однакове розуміння перемоги, - Єрмак
Фото: ОПУ

В України та Сполучених Штатів Америки однакове розуміння того, як має виглядати українська перемога.

Про це на зустрічі з журналістами заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Можу вам точно сказати: у нас (зі США, - ред.) однакове розуміння того, що таке перемога - це повне відновлення нашої територіальної цілісності", - сказав Єрмак, якого цитує РБК-Україна.

За словами голови ОП, з Україною ніхто не веде розмови про можливість територіальних компромісів, а підтримка американцями та іншими західними союзниками "формули миру" Зеленського унеможливлює такі компроміси.

Також Єрмак наголосив, що нещодавній візит до України президента США Байдена прискорить постачання Україні необхідних озброєнь та боєприпасів.

"Ми ще раз почули: все, що потрібне вам для перемоги, ви отримаєте", - наголосив Єрмак.

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Нагадаємо, у понеділок, 20 лютого, президент США прибув з візитом до України. Байден оголосив, що CША виділяють новий пакет військової допомоги для України на суму 500 млн доларів, в якому будуть, зокрема, ракети до системи HIMARS, протитанкові ракетні комплекси Javelin тощо.

Президент США заявив, що він прибув до Києва, щоб вчергове заявити, що Сполучені Штати непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. 

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