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​Зеленський підтримав петицію щодо відновлення декларування статків депутатів, - Арахамія

Законопроєкт уже включено до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради.

​Зеленський підтримав петицію щодо відновлення декларування статків депутатів, - Арахамія
Фото: LB.ua

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо відновлення декларування статків посадовців і депутатів.

Про це повідомив у Telegram голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Хочу подякувати президенту за підтримку мого законопроекту №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій. Напередодні на підтримку законопроекту №8071 виступили посли G7", - написав він.

Арахамія також зазначив, що законопроєкт  уже включено до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради.

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Також уже створено робочу групу, щоб якнайшвидше забезпечити його ухвалення.

Нагадаємо, посли G7 та ЄС очікують від України відновлення е-декларування та антикорупційної програми.

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