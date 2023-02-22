​Зеленський підтримав петицію щодо відновлення декларування статків депутатів, - Арахамія

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо відновлення декларування статків посадовців і депутатів.

Про це повідомив у Telegram голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Хочу подякувати президенту за підтримку мого законопроекту №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій. Напередодні на підтримку законопроекту №8071 виступили посли G7", - написав він.

Арахамія також зазначив, що законопроєкт уже включено до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради.

Також уже створено робочу групу, щоб якнайшвидше забезпечити його ухвалення.

Нагадаємо, посли G7 та ЄС очікують від України відновлення е-декларування та антикорупційної програми.