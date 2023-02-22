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Литва бойкотуватиме Парламентську асамблею ОБСЄ у Відні через участь росіян

Зимова сесія ПА ОБСЄ у Відні відбудеться 23-24 лютого, рівно через рік після вторгнення Росії в Україну. Очікується, що вісімнадцять російських депутатів візьмуть участь у засіданні.

Литва бойкотуватиме Парламентську асамблею ОБСЄ у Відні через участь росіян
Фото: EPA/UPG

Представники Литви бойкотуватимуть зимову сесію Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Відні після того, як Австрія дозволила російським представникам взяти участь у ній.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Остаточне рішення - не їхати… Ми прийняли рішення, і ми єдині, як більшість, так і опозиція (в литовському парламенті), і тут немає різних поглядів", - заявила у вівторок голова литовської парламентської делегації Вілія Алекнайте-Абрамікене.

У спільній заяві, оприлюдненій після зустрічі у Вільнюсі на початку цього місяця, парламентські делегації країн Північної Європи, Балтії та Польщі заявили, що Росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії в Україні, і що має бути створений міжнародно-правовий механізм для оцінки злочинів агресора.

Вони зазначили, що участь Росії у засіданні ПА ОБСЄ у Відні буде використана для пропаганди всередині країни та за кордоном і "стане дуже розчаровуючим сигналом для міжнародної спільноти".

Литовські депутати запропонували північним, балтійським і польським колегам приєднатися до бойкоту, якщо Росії буде дозволено взяти участь, але безуспішно.

Алекнайте-Абрамікене заявила, що представники інших країн вирішили "боротися з росіянами в одному залі".

Усі члени російської делегації перебувають у санкційних списках ЄС з початку 2014 року.

Нагадаємо, делегація Верховної Ради не братиме участі в зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, що відбудеться 23-24 лютого у Відні, на знак протесту проти допуску до неї представників Росії.

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