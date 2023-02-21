Порошенко відправив нову партію безпілотників для ЗСУ і анонсував створення сервісного центру

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко побував на виробництві БПЛА Poseidon на Кіпрі, де готується до відправлення в Україну чергова партія безпілотників.Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

«Одразу після закінчення Мюнхенської безпекової конференції на кілька годин заїхали на Кіпр – тут ми підписуємо нові документи по проєкту «Poseidon» і відправляємо в Україну ще одну партію «пташок» для нашої артилерії. Є й інші цікаві напрацювання – поки що ми їх не розголошуємо, але вони неприємно вразять русню і порадують українців. Ось ці вже запаковані комплекси відправляються сьогодні ввечері в Україну, щоб якнайшвидше потрапити до наших хлопців на передову. Бо нам вкрай важливо прискорити підготовку ЗСУ до наступу», – повідомив Петро Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Poseidon H10 – це справжні «очі арти», їх вже не раз випробували в бойових умовах, вони здатні протистояти ворожим РЕБам, говорить експрезидент. Наступна партія вирушить в Україну вже післязавтра.

«Разом із партнерами-виробниками ми постійно працюємо над модернізацією цих оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів – щоб передавати арті ще більше інформації, мати більш якісну оптику, «тепло» і більш надійний захист від систем радіоелектронної боротьби. Ми також ретельно вивчаємо можливості шостої моделі – Poseidon H6. Він літає на більшій висоті, годинами може перебувати у повітрі і має більшу вантажність», – зазначив Порошенко.

Він зазначив, що безпілотники не просто передаються в бригади, а забезпечується й їхній ремонт. Також розпочнеться програма побудови сервісу, складу запасних частин, розширення навчальної програми - пілотів, операторів дронів і техніків.

Фото: eurosolidarity.org

«Все, що ми робимо, – для того, щоб посилювати міць наших Збройних сил. Уся ця техніка – на мільйони євро. Як завжди половину фінансує Фонд Порошенка, другу половину збирає ГО «Справа Громад», усі небайдужі українці. Кожна ваша гривня, чи 10 гривень важливі не менше, ніж будь-який інший внесок. Бо ми разом наближаємо Україну до Перемоги», – резюмував Порошенко.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Порошенко повідомив про довгостроковий контракт на БПЛА Poseidon H10. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.