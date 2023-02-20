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Епіфаній подякував Байдену за підтримку України

Митрополит побажав президенту Байдену і народу Америки Божого благословення.

Епіфаній подякував Байдену за підтримку України
Фото: ОПУ

В рамках свого візиту до Києва президент США Джозеф Байден зустрівся з Предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

Про зустріч повідомила Православна церква України у Facebook. 

"В рамках візиту Президенти США Джозеф Байден та України Володимир Зеленський відвідали Михайлівський Золотоверхий собор, де їх зустрів Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Предстоятель Православної Церкви України подякував Байдену за підтримку, яку він особисто, народ і уряд Америки надають Україні у боротьбі проти російської агресії. У розмові Байден згадав про свій попередній візит до Києва і відвідини Михайлівського монастиря, а також про зустріч з владикою Епіфанієм у Вашингтоні у вересні 2018 року", - йдеться у повідомленні.

На завершення візиту Митрополит Епіфаній побажав президенту Байдену і народу Америки Божого благословення.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

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Нагадаємо, у понеділок, 20 лютого, президент США прибув з візитом до України. Байден оголосив, що CША виділяють новий пакет військової допомоги для України на суму 500 млн доларів, в якому будуть, зокрема, ракети до системи HIMARS, протитанкові ракетні комплекси Javelin тощо.

Президент США заявив, що він прибув до Києва, щоб вчергове заявити, що Сполучені Штати непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. 

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