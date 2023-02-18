Нідерланди скоротять число дипломатів у посольстві РФ через спроби Москви влаштувати там шпигунів

Нідерланди вирішили скоротити кількість дипломатів у російському посольстві через неодноразові спроби працевлаштувати в дипмісії співробітників розвідки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на МЗС Нідерландів.

"Росія знову і знову намагається таємно працевлаштувати в Нідерландах офіцерів розвідки в якості дипломатів. Водночас Росія відмовляється видавати візи голландським дипломатам для укомплектування Генерального консульства в Санкт-Петербурзі та посольства в Москві. Це неприйнятно і призвело до нестабільної ситуації", - йдеться у заяві.

Тому уряд країни вирішив, що російське посольство в Гаазі не може мати більше дипломатів, ніж посольство Нідерландів у Москві.

Таким чином, низка російських дипломатів повинна буде покинути Нідерланди. Генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі доведеться тимчасово закрити через брак персоналу. Уряд також вирішив, що російське торговельне представництво в Амстердамі має бути закрите.

"Незважаючи на численні спроби Нідерландів знайти рішення, Росія продовжує намагатися отримати офіцерів розвідки в Нідерландах під дипломатичним прикриттям. Ми не можемо і не допустимо цього. Водночас важливо, щоб посольства залишалися відкритими як канал зв'язку, навіть зараз, коли відносини з Росією складніші, ніж будь-коли", – заявив глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра.

Російські дипломати, які не можуть залишитися, повинні покинути Нідерланди протягом двох тижнів. Російське торговельне представництво в Амстердамі має бути закрите з 21 лютого.

Генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі закриється 20 лютого. Це означає, що, серед іншого, з Санкт-Петербурга більше не буде надаватися допомога нідерландським громадянам і організаціям. Посольство Нідерландів у Москві залишиться відкритим.

Переговори про візи для дипломатів тривали майже рік. Після вторгнення Росії в Україну Нідерланди вислали 17 російських розвідників у березні 2022 року. У відповідь Росія вислала 15 голландських дипломатів. З цього моменту велися переговори про розміщення нових дипломатів з обох сторін.

У п’ятницю до МЗС РФ викликали посла Нідерландів через розслідування, яке припустило, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу "Бук" бойовикам "ДНР" було прийнято президентом Росії Владіміром Путіним.

Нагадаємо, Нідерланди погодилися на створення в Гаазі Реєстру збитків, завданих Україні Росією. Створити такий реєстр рекомендувала Генасамблея ООН у своїй резолюції від 14 листопада 2022 року.