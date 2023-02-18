Очільник МЗС Кореї зауважив, що російсько-українська війна впливає на мир та стабільність в Азії.

Південна Корея прагне збільшити співпрацю з НАТО через війну РФ проти України.

Про це у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки заявив глава МЗС Кореї Парк Чин, повідомляє LB.

“Ми не збираємося створювати азійської версії НАТО, однак ми хочемо збільшити нашу співпрацю з НАТО. Адже те, що зараз відбувається у Європі (війна Росії проти України), прямо впливає на геополітичну ситуацію, на мир та стабільність в Азії і навпаки”, - сказав він.

За його словам, як глобальний партнер НАТО Корея комунікує з членами Альянсу про те, як разом можна подолати глобальні випробування і завершити війну в Україні на тільки швидко, наскільки це можливо. А також про те, як країни - учасниці НАТО можуть долучитися до збереження миру та стабільності на Корейському півострові і в регіоні в цілому.

Він сподівається, що ця співпраця з НАТО продовжиться в інтересах країн Азії.

Нагадаємо, також Парк Чин заявив, що напад Росії на Україну підштовхнув режим КНДР активізувати запуски ракет. Це свідчить про те, що КНДР скоро зможе виготовляти і розміщувати тактичне ядерне озброєння.