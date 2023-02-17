У Генасамблеї ООН наступного тижня представлять резолюцію щодо миру в Україні, - Зеленський

"Ваші голоси – мають значення", - звернувся Президент до лідерів країн Карибської співдружності.

У Генасамблеї ООН наступного тижня представлять резолюцію щодо миру в Україні.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час 44-го саміту лідерів країн Карибської співдружності.

"Ми представимо на майданчику Генасамблеї ООН резолюцію щодо всеохоплюючого, справедливого і сталого миру в Україні, а отже, й відновлення повної сили міжнародного порядку, заснованого на правилах", - сказав Зеленський.

Глава держави закликав глав держав Карибської співдружності до співпраці і наголосив, що їхні голоси мають значення.

"Я представив формулу миру, і ваше лідерство допоможе її реалізувати", - зазначив Зеленський.

Також він запросив членів саміту відвідати Україну.

Нагадаємо, 16 лютого Президент також виступив онлайн на Мюнхенській безпековій конференції. Він закликав партнерів до посилення військової допомоги Україні для перемоги над російським агресором, який також загрожує безпеці інших держав.