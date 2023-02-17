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Порошенко у колонці для Newsweek закликав Захід "вбити російську економіку"

"Настав час виграти цю війну", - зазначив експрезидент.

Порошенко у колонці для Newsweek закликав Захід "вбити російську економіку"
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко у колонці для журналу Newsweek закликав західних партнерів запровадити проти Росії такі санкції, які остаточно підірвуть її економіку і зруйнують основу путінського режиму. 

«Формула перемоги України проста: постачання зброї, економічні санкції проти Росії, допомога у зміцненні стійкості України, депутінізація Росії та вступ України до Європейського Союзу і НАТО», – написав Порошенко.

Він наголосив: гроші – це пальне, яке живить смертоносну військову машину Росії, що продовжує вбивати українців. 

«Щоб зупинити цю машину, військових дій замало. Повинні бути потужні фінансові удари — справжні, економічна криза — і навіть соціальні потрясіння», – написав експрезидент.

«Нові обмеження на російську нафту та нафтопродукти, впроваджені відповідно у грудні та лютому, стартували настільки вдало, що повернули з минулого образи Росії-СРСР як іржавої “бензоколонки Європи” та “Верхньої Вольти з ракетами”. На тлі обвалу нафтогазових доходів, дефіцит федерального бюджету РФ у січні склав майже $25 млрд. Подібного не траплялося з 1998 року – символічного року економічної катастрофи для Росії. Цю позитивну тенденцію треба закріпити», – вважає Петро Порошенко. 

Зокрема він закликав припинити перевезення російської нафти танкерами тіньового флоту, а також обмежити постачання скрапленого газу з Росії. 

«Наполягаю на закритті доступу до Суецького каналу для російських вантажів. Чим довший маршрут росіян до китайців та індійців, тим більші транспортні витрати, тим більші втрати Рросії, тим менше загине українців», – наголошує Петро Порошенко.

За його словами, доцільним є також закриття південної гілки нафтопроводу «Дружба»: «Україна, в тому я переконаний, готова буде піти на втрати від своїх доходів і від «Дружби», і навіть від ГТС. Те, що може коштувати Києву 1 мільярд доларів, обійдеться москві в 16 мільярдів: 10 на газі і 6 на нафті».

Якщо всі ці пропозиції будуть реалізовані у найближчих пакетах санкцій Євросоюзу, вже до кінця третього кварталу 2023 року повністю вичерпається ліквідна частина російських золотовалютних резервів. Це вб’є російський імпорт, а значить вб’є економіку. Інфляція та різке падіння рівня життя вдарить по соціальній основі влади путіна – вважає Порошенко. 

«Без Путіна світ точно стане кращим. Позбавте Путіна грошей, допоможіть нам зброєю, додайте санкцій з пекла, депутінізуйте Росію і привітайте Україну і в ЄС, і в НАТО. Тільки усі складові цієї формули перемоги разом гарантують сталу безпеку європейському континенту та усьому світу. Настав час виграти цю війну», – резюмував Петро Порошенко.

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