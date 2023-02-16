Боєприпаси потрібні як повітря, – Порошенко на MSNBC

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив, що Україні вкрай необхідні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та ППО. Він також закликав союзників прискорити рішення щодо винищувачів та постачання танків, зазначає пресслужба "ЄС".

«Нам потрібне щось, що змінить правила гри, і це має бути доставлено до російської наступальної операції. У цій ситуації я дуже вітаю так звану танкову коаліцію в рамках групи держав Рамштайн. Дуже важливо, що Сполучені Штати поставляють один батальйон Abrams. Два батальйони Leopard завдяки Німеччині, Польщі, Канаді, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландам, Португалії і Challengers з Великої Британії – це життєво важливо. І разом з цим нам потрібні як повітря боєприпаси, нам потрібна система радіоелектронної боротьби, нам потрібна ППО. І, зрештою, це все менш ефективно, якщо у нас немає реактивних винищувачів», – пояснив експрезидент.

Він схвально відреагував на інформацію про навчання українських пілотів в Великобританії.

«Ми маємо одні з найкращих у світі Збройні Сили, створені нашою командою з 2014 року за великої підтримки наших партнерів, у тому числі США. Але ми пройшли цей шлях через Javelin до Patriot і до Abrams, і я тримаю кулаки, щоб ми також отримали F16. Якщо у нас буде більше зброї, це буде найкоротший шлях до миру», – переконаний Порошенко.

«Ще один фактор – це санкції. Ми повинні скоротити російський експорт з 600 мільярдів доларів на рік до 300. Ми повинні зупинити грошовий потік путіна для фінансування війни, для фінансування вбивства українців», – зауважує п’ятий Президент.

Він також пояснив, що означатиме перемога України у війні: «Наша перемога – це стійка безпекова ситуація на континенті. Стійка безпекова ситуація у світі. Без повноцінного членства України в НАТО я сумніваюся, що це можливо».