Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що Японія запросить свого українського колегу Дмитра Кулебу на зустріч міністрів закордонних справ Великої сімки (G7), яка відбудеться в Німеччині 18 лютого.
Про це повідомляє Reuters.
Як організатор зустрічі та голова саміту G7 цього року, Японія також готується провести онлайн-зустріч G7 24 лютого, приурочену до річниці вторгнення Росії в Україну.
Очікується, що заходи підтримки України та санкції проти Росії будуть головним пріоритетом лідерів G7.
Нагадаємо, українська військова розвідка повідомила, що заходи в Росії з нагоди річниці війни є підготовкою до мобілізації. Росіянам таким чином пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій, виконуючи вказівки кремлівських старців.