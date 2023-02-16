Японія запросить Україну на зустріч міністрів закордонних справ G7 у Німеччині

Очікується, що заходи підтримки України та санкції проти Росії будуть головним пріоритетом лідерів G7.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що Японія запросить свого українського колегу Дмитра Кулебу на зустріч міністрів закордонних справ Великої сімки (G7), яка відбудеться в Німеччині 18 лютого.

Про це повідомляє Reuters.

Як організатор зустрічі та голова саміту G7 цього року, Японія також готується провести онлайн-зустріч G7 24 лютого, приурочену до річниці вторгнення Росії в Україну.

Очікується, що заходи підтримки України та санкції проти Росії будуть головним пріоритетом лідерів G7.

Нагадаємо, українська військова розвідка повідомила, що заходи в Росії з нагоди річниці війни є підготовкою до мобілізації. Росіянам таким чином пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій, виконуючи вказівки кремлівських старців.