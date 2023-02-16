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Японія запросить Україну на зустріч міністрів закордонних справ G7 у Німеччині

Очікується, що заходи підтримки України та санкції проти Росії будуть головним пріоритетом лідерів G7.

Японія запросить Україну на зустріч міністрів закордонних справ G7 у Німеччині
Йосімаса Хаясі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що Японія запросить свого українського колегу Дмитра Кулебу на зустріч міністрів закордонних справ Великої сімки (G7), яка відбудеться в Німеччині 18 лютого. 

Про це повідомляє Reuters. 

Як організатор зустрічі та голова саміту G7 цього року, Японія також готується провести онлайн-зустріч G7 24 лютого, приурочену до річниці вторгнення Росії в Україну.

Очікується, що заходи підтримки України та санкції проти Росії будуть головним пріоритетом лідерів G7.

Нагадаємо, українська військова розвідка повідомила, що заходи в Росії з нагоди річниці війни є підготовкою до мобілізації. Росіянам таким чином пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій, виконуючи вказівки кремлівських старців.

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