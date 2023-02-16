За добу і ранок Росія била по 12 областях України

У Львівській області вночі під час повітряної тривоги завдано ракетних ударів по об’єкту критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі. Жертв та постраждалих немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Кіровоградській області сьогодні вночі була ракетна атака, є влучання в об’єкт інфраструктури Кропивницького р-ну. Пожежу ліквідовують, працюють відповідні служби. Без жертв.

У Чернігівській області за минулу добу були два обстріли із мінометів та скидання боєприпасів із БПЛА, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

У Сумській вночі з російської території ворог здійснтв мінометний обстріл по території Юнаківської громади. Сьогодні зранку – мінометний обстріл по території Хотінської громади. Інформація щодо постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури уточнюється. Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли чотирьох територіальних громад області: Миропільської, Краснопільської, Новослобідської, Білопільської. Було зафіксовано понад 30 прильотів, зокрема скидання з БпЛА одного вибухового пристрою. Без наслідків.

У Полтавській області вночі на території області була зафіксована група БпЛА, працювали засоби ППО. Під час ракетної атаки дві ракети поцілило по об’єкту інфраструктури. Попередньо – загиблих та постраждалих немає. Деталі уточнюються.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Новоданилівка, Темирівка, Чарівне, Мала Токмачка, Гуляйполе, Ольгівське, Новоандріївка, Білогір'я, Новоданилівка, Староукраїнка, Залізничне, Оріхів, Степове, Кам'янське, Степногірськ. Надійшло пʼять повідомлень про руйнування в результаті обстрілів. Деталі уточнюються. Вночі під час масованого удару відпрацювала ППО. На ранок у Запоріжжі спокійно, прильотів не зафіксовано.

У Дніпропетровській області вночі ворог вдарив ракетами по місту Павлоград. Загинула 79-річна жінка. За уточненими даними, восьмеро людей постраждали. Двоє поранених шпиталізували – 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пошкоджене промислове підприємство, пожежу, яка виникла, рятувальники вже приборкали. Зруйновано сім приватних будинків. Ще 50 – понівечені. Наслідки атаки уточнюються. Вчора вдень ворожа армія обстрілювала Нікопольщину. З важкої артилерії ворог поцілив по Мирівській та Марганецькій громадах. Без жертв. Вночі було збито пʼять ворожих ракет над Дніпропетровської області.

У Харківській області вночі окупанти вдарили по Купянську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Без жертв. Минулої доби ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Гранів, Світличне, Стрілеча, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Крейдянка. Окупанти завдали ударів силами авіації з території Росії по Гранову і Удах. На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Гряниківку, Кучерівку і Куп’янськ. Вчора російські війська також обстріляли із РСЗВ «Ураган» село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі. З артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено три приватних будинки.

У Луганській області за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки біля Білогорівки і Серебрянського лісництва. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку. На тимчасово окупованих територіях створили "комісії у справах неповнолітніх", які виписують батькам штрафи при підозрі навчання дітей онлайн в українських школах. Ситуація по області залишається складною.

У Донецькій області вночі був обстріл Лимана. Згорів приватний будинок і господарські споруди. Вчора зранку – обстріл "смерчами" житлового кварталу Покровська. Троє загиблих, 11 поранених. Зруйновано чотири багатоповерхівки, три магазини, пошкоджено вісім приватних авто. Незмінно напружена ситуація поблизу Соледара: с.Парасковіївка: інтенсивні обстріли та штурмові дії з боку росіян. Інформація про постраждалих на данний час уточнюється. Під постійними обстрілами с.Васюківка, с.Федорівка, с.Роздолівка.

Не припиняються бої за Бахмут. В результаті ворожих обстрілів протягом доби пошкоджень зазнали три приватних будинки, пʼять господарських споруд, будівля міської ради, будівля апеляційного суду (влучання з подальшим займанням). За інформацією на ранок, відомо про двох загиблих та одного пораненого місцевого мешканця. Постійні артобстріли населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської громад. На Донеччині за добу: шість загиблих, 13 поранених.

У Миколаївській області, за інформацією оперативного командування "Південь", вночі збили шість ракет.

У Херсонській області потерпає від постійних обстрілів російської армії. Від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, серед яких Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Веселе, Львове, Тягинка, Берегове. Загарбники знову обстріляли лікарню у Бериславі. Ворожі снаряди влучили у котельню, приміщення зазнало руйнувань. Через російську атаку дістав поранення працівник закладу. За його життя борються лікарі.Загалом за добу на Херсонщині через агресію рф 3 людини поранені. В Новій Каховці окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій. З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 54 особи, з них 3 – діти.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 36 ракет. 16 з них були збиті.