Росія вночі випустила по українцях 36 ракет, 16 з них збила ППО (уточнено)

Під час нічної ракетної атаки росіян протиповітряна оборона збила 16 ракет. Загалом, за уточненими даними, ворог випустив по обʼєктах критичної інфраструктури 36 крилатих ракет повітряного і морського базування.
Про це повідомило Командування Повітряних сил у фейсбук та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Телеграм.
"Усього в ударі було застосовано 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування “Калібр”, 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета “Онікс”). Для пусків використано літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря відповідно, літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря", – пояснив Залужний.
Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.
Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.
Нагадаємо, під ворожим обстрілом цієї ночі знову перебував Павлоград. Тип озброєння, з якого били по місту, в ОВА поки не назвали. Пошкоджено підприємство і понад 30 будинків. Загинула жінка, ще щонайменше поранені.
Загалом під час нічної атаки були влучання на Півночі та Заході країни, а також у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.