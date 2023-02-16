Росія вночі випустила по українцях 36 ракет, 16 з них збила ППО (уточнено)

Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Під час нічної ракетної атаки росіян протиповітряна оборона збила 16 ракет. Загалом, за уточненими даними, ворог випустив по обʼєктах критичної інфраструктури 36 крилатих ракет повітряного і морського базування.

Про це повідомило Командування Повітряних сил у фейсбук та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Телеграм.

"Усього в ударі було застосовано 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування “Калібр”, 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета “Онікс”). Для пусків використано літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря відповідно, літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря", – пояснив Залужний.

Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Нагадаємо, під ворожим обстрілом цієї ночі знову перебував Павлоград. Тип озброєння, з якого били по місту, в ОВА поки не назвали. Пошкоджено підприємство і понад 30 будинків. Загинула жінка, ще щонайменше поранені.

Загалом під час нічної атаки були влучання на Півночі та Заході країни, а також у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.