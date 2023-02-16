Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 139 770 осіб
Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 139 770 осіб
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців чи навіть років ми обов’язково передамо винищувачі", – Воллес
"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців чи навіть років ми обов’язково передамо винищувачі", – Воллес
В окуповане Чистякове Донецької області масово зʼїжджаються дружини й матері окупантів
В окуповане Чистякове Донецької області масово зʼїжджаються дружини й матері окупантів
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
У небі над Києвом збили шість ворожих повітряних куль (оновлено)
У небі над Києвом збили шість ворожих повітряних куль (оновлено)
Росіяни вдарили по Покровську. Пошкоджено багатоповерхівку, є поранені (оновлення)
Росіяни вдарили по Покровську. Пошкоджено багатоповерхівку, є поранені (оновлення)
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоЖиття

У МВС презентували проєкт зі запуску автошкіл для людей з інвалідністю

В автошколах навчатимуть близько 300 осіб на рік.

У МВС презентували проєкт зі запуску автошкіл для людей з інвалідністю

У Міністерстві внутрішніх справ України презентували проєкт зі запуску автошкіл для людей з інвалідністю. 

Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Передбачається, що люди з інвалідністю здобуватимуть навички водіння та отримуватимуть посвідчення водія у складі змішаних інклюзивних груп.

“Наш клієнт пройде такі етапи: медико-соціальна експертна комісія; отримання медичної довідки; навчання у автошколі на базі ЗВО МВС; складання теоретичного іспиту у ТСЦ; практична підготовка та іспит”, – сказала заступниця очільника МВС.

За її словами, пропускна спроможність автошкіл для людей з інвалідністю становитиме близько 300 осіб на рік.

“Ми створюємо платформу можливостей для кожного, хто має бажання отримати посвідчення водія, а також перенавчитися”, – зауважила Павліченко.

Нагадаємо, у Польщі українське посвідчення водія буде дійсне до 31 грудня 2023 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також