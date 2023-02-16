У МВС презентували проєкт зі запуску автошкіл для людей з інвалідністю

В автошколах навчатимуть близько 300 осіб на рік.

У Міністерстві внутрішніх справ України презентували проєкт зі запуску автошкіл для людей з інвалідністю.

Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Передбачається, що люди з інвалідністю здобуватимуть навички водіння та отримуватимуть посвідчення водія у складі змішаних інклюзивних груп.

“Наш клієнт пройде такі етапи: медико-соціальна експертна комісія; отримання медичної довідки; навчання у автошколі на базі ЗВО МВС; складання теоретичного іспиту у ТСЦ; практична підготовка та іспит”, – сказала заступниця очільника МВС.

За її словами, пропускна спроможність автошкіл для людей з інвалідністю становитиме близько 300 осіб на рік.

“Ми створюємо платформу можливостей для кожного, хто має бажання отримати посвідчення водія, а також перенавчитися”, – зауважила Павліченко.

Нагадаємо, у Польщі українське посвідчення водія буде дійсне до 31 грудня 2023 року.