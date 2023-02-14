Кабмін призначив главі МВС Клименку п'ятьох заступників

Інші кадрові призначення КМУ стосуються Державної регуляторної служби та Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

Кабмін Міністрів на засіданні 14 лютого призначив заступників міністра внутрішніх справ, а також державного секретаря.

Про це повідомив у телеграм-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, серед заступників міністра Клименка тепер будуть:

Богдан Драп’ятий;

Катерина Павліченко;

Олексій Сергєєв;

Василь Тетеря;

Леонід Тимченко.

Інну Ящук призначили державним секретарем Міністерства внутрішніх справ.

Інші кадрові призначення КМУ стосуються Державної регуляторної служби та Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

Першим заступником голови Державної регуляторної служби став Станіслав Музиченко, а Леся Яблонська - заступницею голови ДРС із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Олега Липового призначили заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

Нагадаємо, нині уряд призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони України.

Раніше Верховна Рада призначила міністром внутрішніх справ Ігоря Клименка, який після трагічної загибелі Дениса Монастирського керував відомством у статусі в.о.