Після звільнення Криму необхідно буде додатково залучити близько 50 тисяч кадрів.

Про це на брифінгу повідомила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева.

За її словами, значу частину кадрового резерву необхідно набирати саме на підконтрольній українському уряду території.

"У межах експертної роботи ми звернулися до різних державних органів із запитом щодо кадрових резервів. За даними МВС, для забезпечення виконання завдань, наприклад, Держприкордонслужби, необхідно додатково близько 5000 працівників, Нацполіції – близько 7200, ДСНС – близько 3000, Нацгвардії – 12,5 тисячі, Державній міграційні службі – понад 300, органам прокуратури – близько 550, Держбюро розслідувань – 300 працівників", - сказала Ташева.

Вона додала, що лише у вертикалі Міністерства внутрішніх справ мова йде про 27,7 тисячі осіб та понад 5 мільярдів гривень для резервів видатків із держбюджету.

Постпред наголосила, що над питанням напрацювання концепції невідкладних кроків держави у визволеному півострові уже тривалий час працює неформальна міжвідомча робоча група.

"Те, що деякі речі не повідомляються, не означає, що їх немає. Це означає лише те, що їх не афішують аби не нашкодити процесу. В умовах війни це нормальна практика. Будьте готові допомагати в потрібний момент", - зазначила Ташева.

Постійна представниця Президента в АРК додала, що окремі заклади вищої освіти вже розробили і очікують на погодження академічних програм підготовки кадрів для роботи на деокупованій території. Крім того, українська сторона спільно з партнерськими організаціями розробляє курс підвищення кваліфікації для державних службовців з питань тимчасово окупованого Криму та заходів його реінтеграції.

Нагадаємо, торік Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Вона буде діяти як консультативно-дорадчий орган при Президентові.

Раніше Таміла Ташева закликала жителів Криму готуватися до звільнення з-під російської окупації. Для цього варто зібрати речі першої необхідності, заправити авто і зробити копії документів.