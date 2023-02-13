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В окупованому Сєвєродонецьку у кілька разів зріс рівень смертності

Ціни на продукти в Сєвєродонецьку вищі у 2-3 рази, ніж на підконтрольній Україні території.

В окупованому Сєвєродонецьку у кілька разів зріс рівень смертності
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

В окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині збільшується кількість військових РФ, а рівень смертності цивільних зріс в декілька разів.

Про це заявив очільник Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк, інформує Луганська ОВА.

"В місті все частіше з'являються "гастролери" - військові РФ у формі та переодягнуті в цивільних", - йдеться у повідомленні.

Стрюк розповів, що окупанти поселились у приватних будинках міста та у навколишніх селах.

"Окупанти намагаються відремонтувати більш-менш вцілілі багатоповерхівки, але більше це схоже на розпил бюджетних коштів", - додав очільник міста.

За його словами, ціни на продукти харчування в Сєвєродонецьку вищі у 2-3 рази, ніж на підконтрольній уряду України території. Також у місті зріс рівень смертності в декілька разів.

Нагадаємо, що в окупованому російськими військовими з червня Сєвєродонецьку залишаються жити до 8 тис. людей.

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