Ми бачимо початок нового російського наступу в Україні, - Столтенберг

Немає ознак того, що Путін готується до миру, вважає генсек.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, 16 листопада 2022 року.

Російська Федерація вже розпочала новий великий наступ в Україні.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі у понеділок, 13 лютого, повідомляє The Guardian.

"Ми бачимо, як вони (росіяни, – ред.) посилають більше військ, більше зброї. Ми вже бачимо початок нового російського наступу в Україні", - сказав Столтенберг.

За його словами, президент РФ Володимир Путін відправляє "тисячі і тисячі військ", приймаючи "дуже високий рівень втрат", але чинячи тиск на українців.

"Те, чого Росії не вистачає в якості, вона намагається компенсувати в кількості", – зазначив Столтенберг і закликав країни Заходу швидше постачати Україні якнайбільше зброї та боєприпасів.

Генсек Альянсу наголосив, що не бачить "жодних ознак" того, що Путін "готується до миру".

"Ми бачимо, що Путін та Росія все ще хочуть контролювати Україну", – сказав він.

Також Столтенберг очікує, що на засіданні Консультаційної групи з питань оборони України розглянуть питання можливого постачання літаків.