Чому російським спортсменам не місце на Олімпійських іграх-2024 у Парижі?

Міжнародний олімпійський комітет пообіцяв розглянути допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Їх хочуть повернути на Олімпіаду-2024 у Парижі під прапором нейтралітету, що викликало критику в Україні та світі. Тому Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснює, що не так із нейтральною чи мовчазною позицією спортсменів Росії та чому їх таки не мают допустити до участі.

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Росія використовує міжнародну Олімпіаду як спосіб досягнення власних цілей. Переважна більшість спортсменів Російської Федерації є представниками Центрального спортивнивного клубу Армії (ЦСКА) і товариства «Динамо». Вони ж належать ФСБ, Росгвардії та МВС. Останні, до речі, беруть безпосередню участь в агресії проти України на тому ж рівні, що і військові.

Варто відзначити, що «Динамо» і ЦСКА отримали велику кількість нагород, навіть найбільшу. На Олімпіаді-2022 у Пекіні 88% медалей завоювали саме спортсмени російських силових структур. На Олімпіаді-2021 в Токіо ЦСКА і "Динамо" завоювали всі медалі збірної Росії. Тому МОК має знати, що в РФ майже немає спортсменів-олімпійців, які б не були частиною кремлівської військової машини. Це також стосується тренерів та інструкторів.

Яскравим прикладом є дворазова олімпійська чемпіонка Ісінбаєва. Військове звання вона отримала від голови Міністерства оборони РФ Сергія Шойгу. У 2015 році вона підписала п'ятирічний контракт з ЦСКА і наразі є членом МОК від Росії. Так, у міжнародному олімпійському комітеті, ймовірно, вважають, що майор ЗС РФ не порушила статут комітету. Вона також брала участь у російській військовій пропагандистській кампанії для військовослужбовців Росії в Сирії у 2016 році, коли Алеппо та його жителів нещадно бомбили саме режим Асада та РФ.

Як відомо, Олімпійська хартія проголошує, що її діяльність базується на «загальних фундаментальних моральних принципах»: мета Олімпіади полягає в тому, щоб зробити так, аби спорт служив гармонійному розвитку людства, сприяв створенню мирних суспільств і піклувався про збереження людської гідності. Критерії путінського режиму навряд чи мають такі самі принципи.

Участь Росії в подібних спортивних заходах легітимізує дії режиму в очах власних громадян і спортивної спільноти. Комітет не повинен дозволити, щоб Олімпійські ігри стали черговим інструментом для виправдання агресивних дій Путіна. Крім того, повернення до змагань спортсменів з Росії було б неправильним сигналом, яким продемонструє росіянам, що вони можуть робити все, що захочуть, адже їм у будь-якому це пробачать. Навіть якщо справа йде про повномасштабне вторгнення. МОК також повторить класичну риторику пропаганди, на кшталт «з нами рахуються і нас поважають».

До речі, резолюція Європарламенту визнає Російську Федерацію державою-спонсором тероризму. Перемога цієї країни на Олімпіаді підтримала б терористичний режим. У резолюції йдеться про те, що Європейський парламент закликає до подальшого скорочення дипломатичних відносин з Росією та скорочення контактів з її офіційними представниками на всіх рівнях до абсолютно необхідного мінімуму; також закликає країни-члени ЄС закрити та заборонити російські державні установи, та російські центри науки і культури.

Зважаючи на те, що режим Кремля заборонив своїм громадянам протестувати проти війни, спортсмени після Олімпіади повернуться додому як мовчазні спільники агресії проти сусідньої держави. Інші олімпійці, які служать офіцерами, виконуватимуть накази свого командування, як і робили це раніше.

18 березня 2022 року в Лужниках олімпійці, серед яких відомі сестри Аверіни, плавець Рилов, гімнастка Рістнова тощо, вийшли на мітинг на підтримку війни проти України. На мітингу також виступив російський диктатор Володимир Путін. Проводив мітинг колишній олімпійський коментатор Губернієв.

Інший приклад – олімпійський чемпіон 2021 року Микита Нагорний, який очолює популярну дитячо-юнацьку військово-патріотичну організацію «Юнармія», організацію від Міністерства оборони РФ, яка займається вихованням дітей у дусі мілітаризму. Серед понад мільйона дітей та молоді є і діти з окупованих територій України - Криму та інших. Чи сприйме МОК нормальною практикою Росії відправляти цих дітей на міжнародні змагання?

У 2014 році ФСБ були викриті, коли намагалися замінити допінг-проби для російських спортсменів. Але потім їм все одно дали можливість виступати під прапором Олімпійського комітету РФ. Крім того, країна використовує й інші методи нечесної конкуренції – під час агресивної війни з Україною загинули 184 українських спортсмени. Тепер вони ніколи не зможуть представити себе на міжнародних змаганнях.

Російські спортсмени є черговим інструментом кремлівського режиму, який допомагає Путіну розпалювати війну по всьому демократичному світу. Олімпійці Російської Федерації несуть свою частку відповідальності за війну Кремля. Таким чином їх точно не можна назвати нейтральною стороною.