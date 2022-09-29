Росія виконала і перевиконала критерії відповідності держави – спонсора тероризму, – Єрмак

Документ "Справа про визнання РФ державою – спонсором тероризму" є одним із найважливіших, створених Міжнародною робочою групою з питань санкцій проти Росії. Це повноцінне дослідження сутності статусу "держава – спонсор тероризму", його законодавчого регулювання, наслідків, ризиків, і пропозицій щодо зменшення цих ризиків.

Документ є логічним продовженням висловленої Україною ще у квітні пропозиції надати Росії статус SST і переведення дискусії в більш ґрунтовну площину. Про це у коментарі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"У документі, складеному авторитетними експертами нашої групи, говориться: «Суть тероризму можна коротко описати як «навмисне, політично мотивоване насильство, вчинене проти цивільних». На практиці ж злочини Росії в Україні насправді гірші, ніж «спонсорування тероризму» – це десятки звірств і тисячі загиблих, все вчинено з метою залякування. Тобто суто з точки зору критеріїв відповідності Росія виконала і перевиконала – це якийсь абсолютний тероризм", – зазначив він.

Єрмак наголосив, що настав час діяти. Партнери України одностайно засуджували усі напади Росії на цивільні цілі. Але вони також могли б дати змістовне юридичне визначення цим звірствам: Росія здійснює повномасштабну терористичну діяльність.

"І цій істині не слід протиставляти ніякі аргументи на кшталт «санкцій і так достатньо» – не достатньо, аж допоки війська не заберуться!; чи «це утруднить гуманітарну співпрацю!» – для цього можна передбачити винятки; чи «визнання SST – це складний процес». Усі небажані наслідки можна усунути, бо насправді статус «країна – спонсор тероризму», як детально пояснюється в документі, є гнучким конструктором, що може бути адаптовано до обставин і цілей. Власне тому незалежні міжнародні експерти і доходять обґрунтованого висновку: «…враховуючи витрати, пов’язані зі спостеріганням за терористичними актами та бездіяльністю у відповідь, ми вважаємо, що вигоди від визначення Росії країною – спонсором тероризму переважують ризики»", – пояснив голова ОПУ.

Він додав, що майбутнє безпеки Заходу та заснованого на міжнародних правилах порядку вирішується зараз в Україні. І всі наші жертви не можуть бути марними. Українці не бояться Росію, тож і партнерам не слід боятись назвати речі своїми іменами.

Із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію спонсором тероризму в липні звертався Сенат США. Необов’язкову до виконання резолюцію було ухвалено одностайно. New York Times через кілька днів після цього писала, що Блінкен не готовий ухвалити рішення про визнання Росії державою – спонсором тероризму, незважаючи на відповідну резолюцію Сенату США і заклики впливових американських політиків.