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ДБР та ГУР евакуювали двох поранених українських військових з окупованого міста

Наразі військовослужбовці проходять реабілітацію.

ДБР та ГУР евакуювали двох поранених українських військових з окупованого міста
Фото: dbr.gov.ua

Працівники ДБР спільно з ГУР Міноборони провели спеціальну операцію та допомогли двом українським військовим повернутися з тимчасово окупованої на підконтрольну українській владі територію.

Про це повідомляє сайт ДБР.

Оперативники ДБР дізналися, що двоє українських військових перебувають у тимчасово окупованому місті на Сході України. Обидва захисники отримали поранення під час бойових дій у березні 2022 року.

Працівники бюро знайшли для військових безпечне місце перебування, організували забезпечення військових усім необхідним для лікування та життєзабезпечення, поки бійці не одужали.

Наприкінці вересня, коли українські військовослужбовці змогли самостійно пересуватись, була відпрацьована оперативна комбінація для їх евакуації: придбано автотранспорт, розроблено основний та запасні маршрути руху і відповідна легенда.

25 вересня захисники через блокпост перетнули лінію зіткнення та благополучно повернулися до контрольованої Україною території. Наразі військовослужбовці проходять реабілітацію.

В подальшому захисники планують повернутися до своїх частин, аби продовжити військову службу. Всі заходи відбувались у тісній координації з ГУР Міноборони.

Нагадаємо, вчора Україна повернула з ворожого полону чотирьох морських піхотинців і двох цивільних. З початку вересня було визволено 235 українських полонених.

Також вчора ГУР повідомило, що разом з іншими відомствами, зокрема ДБР, повернули на підконтрольну Україні територію трьох морпіхів. Двоє чоловіків та жінка переховувались півроку на тимчасово окупованій території.

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