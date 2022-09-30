Військовим РФ радять закупати жіночі гігієнічні засоби для зупинення кровотечі, – британська розвідка

Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано закуповувати власні запаси першої допомоги для бойових дій з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням.
Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Зазначається, що деякі російські війська отримали свої власні сучасні бойові турнікети західного зразка, але прикріпили їх до свого спорядження за допомогою кабельних стяжок, а не за допомогою виданої липучки – ймовірно, тому, що такого спорядження мало і його можна вкрасти.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 September 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 30, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BHmCsXHR8G
Це майже напевно ускладнить або унеможливить своєчасне накладення джгута у разі катастрофічної кровотечі на полі бою.
Невпевненість російських військовослужбовців у достатньому медичному забезпеченні майже напевно сприяє зниженню морального духу та небажанню проводити наступальні операції у багатьох підрозділах в Україні.
Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.