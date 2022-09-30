Фальшиві референдуми Кремля є марною спробою замаскувати захоплення українських територій, – Блінкен

“Зрозуміло: результати були підготовлені в Москві і не відображають волі народу України".

Фальшиві референдуми Кремля є марною спробою замаскувати те, що рівнозначно подальшій спробі захоплення території в Україні.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

“Зрозуміло: результати були підготовлені в Москві і не відображають волі народу України. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають легітимність чи результати цих фіктивних референдумів або ймовірної анексії Росією української території. Це шоу, організоване ставлениками Росії, є нелегітимним і порушує міжнародне право. Це посягання на принципи міжнародного миру та безпеки”, – сказав він.

Блінкен зазначив, що Росія змусила значну частину населення захоплених нею районів тікати, а громадян України, які залишилися, – голосувати, під погрозою зброї, побоюючись за свою безпеку та безпеку своїх близьких.

“Як сказав президент Байден, ми ніколи не визнаємо ці території частиною будь-якої іншої країни, крім України, і ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно”, – додав Блінкен.

Нагадаємо, 29 вересня Путін підписав укази “про визнання Херсонської та Запорізької областей “незалежними територіями” на основі "результатів референдумів", що "провели" росіяни на окупованих територіях України.

Кремль вирішив оголосити про незаконну анексію тимчасово окупованих частин Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей сьогодні, 30 вересня. Так звана церемонія підписання угод про незаконне приєднання української землі до Росії запланована на 15 годину в кремлівському палаці. Фіктивні угоди підписуватимуть щодо захоплених частин усіх чотирьох областей України.

Після фіктивних псевдореферендумів 23 – 27 вересня, під час яких російські солдати з автоматами ходили по оселях українців, змушуючи їх ставити галочки, путінський речник Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну до повного "звільнення", тобто окупації, території Донецької області.