Генсек ООН заявив, що анексія Росією окупованих українських територій зневажає цілі та принципи Організації

"Будь-яка анексія території держави іншою державою внаслідок загрози силою або її застосування є порушенням принципів Статуту ООН та міжнародного права".

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш відреагував на намір Кремля завтра офіційно оголосили про анексію окупованих українських територій.

Про це йдеться в репліці Гутерреша, оприлюдненій на сайті ООН.

"Будь-яка анексія території держави іншою державою внаслідок загрози силою або її застосування є порушенням принципів Статуту ООН та міжнародного права... Російська Федерація як один із п'яти постійних членів Ради Безпеки несе особливу відповідальність за дотримання Статуту", - наголосив Генсек.

Він підкреслив, що будь-яке рішення Росії "про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме юридичної сили і заслуговує на засудження".

"Його неможливо узгодити із міжнародно-правовою базою. Він виступає проти всього, за що має стояти міжнародне співтовариство. Він зневажає цілі та принципи Організації Об'єднаних Націй. Це небезпечна ескалація", - зазначив Гутерреш.

Він додав, що ООН повністю віддані суверенітету, єдності, незалежності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах відповідно до відповідних резолюцій Організації.

"Хочу наголосити, що так звані "референдуми" на окупованих територіях проводилися під час активного збройного конфлікту, на територіях, що знаходяться під російською окупацією, та поза правовим та конституційним полем України. Їх не можна назвати справжнім висловом народної волі", - наголосив Генсек.

На відгук Гутерреша відреагував Президент України Володимир Зеленський.

У своєму Twіtter глава держави зазначив, що цінує позицію Генсека ООН "щодо злочинного наміру Росії незаконно анексувати нові українські землі".

Ціную чітку позицію Генсекретаря ООН @antonioguterres щодо злочинного наміру Росії незаконно анексувати нові 🇺🇦 землі: такі дії не матимуть жодної юридичної сили, вони грубо порушують Цілі та Принципи Статуту ООН та не будуть визнані світом. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 29, 2022

Нагадаємо, британське Міноборони повідомило, що у п’ятницю, 30 вересня, під час виступу перед обома палатами російського парламенту президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих українських територій.

В американському Інституті вивчення війни повідомили, що Кремль може тимчасово відкласти оголошення про анексію окупованих Росією українських територій, щоб краще підготувати російський інформаційний простір і адміністративну частину процесу.