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Чорногорія видворила шістьох дипломатів російського посольства

Вони здійснювали діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини.

Чорногорія видворила шістьох дипломатів російського посольства
Фото: rada.gov.ua

Чорногорія вислала шістьох дипломатів посольства Російської Федерації, акредитованих у країні.

Про це у Twitter повідомило Міністерство закордонних справ Чорногорії.

Росіян оголосили персонами нон-грата через діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини та відносинам взаємної вдячності та поваги між двома країнами.

Як відомо, під час видворення дипломатів РФ з інших держав під таким звинуваченням малося на увазі шпигунство і робота на російські спецслужби.

Нагадаємо, нещодавно МЗС Чорногорії запропонувало скасувати безвіз із Росією. Угода про безвізові поїздки між обома державами діє з 2008 року.

У березні Польща вирішила вислати 45 дипломатів РФ. На початку квітня уряд Іспанії ухвалив рішення вислати з країни 25 дипломатів і співробітників роспосольства у відповідь на воєнні злочини, вчинені російськими військовим в містах Київської області. Приєдналися тоді до масової висилки російських дипломатів Норвегія та Греція.

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