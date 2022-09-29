Чорногорія видворила шістьох дипломатів російського посольства

Чорногорія вислала шістьох дипломатів посольства Російської Федерації, акредитованих у країні.
Про це у Twitter повідомило Міністерство закордонних справ Чорногорії.
Росіян оголосили персонами нон-грата через діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини та відносинам взаємної вдячності та поваги між двома країнами.
Як відомо, під час видворення дипломатів РФ з інших держав під таким звинуваченням малося на увазі шпигунство і робота на російські спецслужби.
Нагадаємо, нещодавно МЗС Чорногорії запропонувало скасувати безвіз із Росією. Угода про безвізові поїздки між обома державами діє з 2008 року.
У березні Польща вирішила вислати 45 дипломатів РФ. На початку квітня уряд Іспанії ухвалив рішення вислати з країни 25 дипломатів і співробітників роспосольства у відповідь на воєнні злочини, вчинені російськими військовим в містах Київської області. Приєдналися тоді до масової висилки російських дипломатів Норвегія та Греція.