Зеленський призначив послів України в Німеччині та Монголії

Ними стали Олексій Макеєв та Дмитро Пономаренко.

Президент України Володимир Зеленський призначив послів у Німеччині та Монголії.

Про це йдеться в текстах указів, розміщених на сайті глави держави.

Так, надзвичайним і повноважним послом України у Федеративній Республіці Німеччина замість Андрія Мельника став Олексій Макеєв.

Надзвичайним і повноважним послом України в Монголії призначили Дмитра Пономаренка. Також за сумісництвом він залишиться послом нашої держави в Кореї.

Нагадаємо, Зеленський своїм указом від 8 лютого 2022 року звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі. На цю посаду він іншим указом призначив Василя Зварича.

Раніше президент призначив Петра Бешту послом України в Литовській Республіці.