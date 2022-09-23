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Зеленський призначив послів України в Німеччині та Монголії

Ними стали Олексій Макеєв та Дмитро Пономаренко.

Зеленський призначив послів України в Німеччині та Монголії
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський призначив послів у Німеччині та Монголії.

Про це йдеться в текстах указів, розміщених на сайті глави держави.

Так, надзвичайним і повноважним послом України у Федеративній Республіці Німеччина замість Андрія Мельника став Олексій Макеєв.

Надзвичайним і повноважним послом України в Монголії призначили Дмитра Пономаренка. Також за сумісництвом він залишиться послом нашої держави в Кореї.

Нагадаємо, Зеленський своїм указом від 8 лютого 2022 року звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі. На цю посаду він іншим указом призначив Василя Зварича.

Раніше президент призначив Петра Бешту послом України в Литовській Республіці.

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