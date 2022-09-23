Харківські угоди: Печерський райсуд розпорядився взяти під варту колишніх очільників Мін’юсту та МЗС Лавриновича і Грищенка

Обох підозрюють у державній зраді. Зловмисники переховуються від слідства за межами України.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишніх очільників МЗС та Мін’юсту у справі Харківських угод.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Обох ексміністрів підозрюють у державній зраді.

"За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем’єр-міністром, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, Закону України «Про міжнародні договори України», без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", – розповіли в ОГП.

Через ці дії у квітні 2010-го було підписано й ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжили термін перебування російського Чорноморського флоту на території України.

В Офісі генпрокурора зазначили, що це створило "сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України".

Наразі підозрювані переховуються від розслідування за межами України. Їх оголосили в розшук. Рішення Печерського суду надало можливість стороні обвинувачення ініціювати процедуру екстрадиції зловмисників.

Нагадаємо, цьогоріч у липні в ДБР повідомили, що підозрювані в межах розслідування справи щодо Харківських угод ексміністр юстиції Олександр Лавринович та колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко залишили Україну, їх оголошено у розшук.

Ексміністр закордонних справ залишив Україну в січні цього року і вилетів до Парижу. А ексміністр юстиції виїхав з України у травні.