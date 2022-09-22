Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі своїм японським колегою Кісідою Фуміо у Нью-Йорку.
Про це йдеться в повідомленні Шмигаля у соцмережах.
Глава українського уряду висловив вдячність Японії за фінансову, гуманітарну та політичну підтримку нашої держави, яка бореться з російською агресією, а також за участь у Кримській платформі.
"Важлива тема нашої розмови — безпека ядерних об'єктів. Розповів Прем’єр-міністру про ситуацію на Запорізькій АЕС та обстріли Росією Південноукраїнської АЕС. Скоординували позиції щодо заходів із демілітаризації ЗАЕС. Розраховуємо на сприяння Японії у цьому питанні на рівні G7", - розповів Шмигаль.
Прем'єри також обговорили необхідність посилення санкцій проти Росії та створення трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва країни-агресора за злочини проти українців.
Прем'єр-міністр Японії повідомив, що посольство його держави повертається до Києва і повною мірою відновить роботу.
Також Фуміо Він запевнив, що його країна й надалі буде потужним адвокатом України на рівні G7 та в ООН.
Нагадаємо, на Буковині підприємці з Японії побудували два перші будинки для переселенців.
Також Японія активно закликає приватний сектор долучатися до відбудови України.