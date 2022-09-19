На Буковині підприємці з Японії побудували два перших будинки для переселенців

Японські підприємці готові також підтримати культуру в Україні.

Японські підприємці готові побудувати модульне містечко для переселенців у Чернівецькій області. Перші два будинки для внутрішньо переміщених осіб вже зведені.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької облради.

Зазначається, що у модульні будинки в с. Чорногузи вже заселяються родини із числа внутрішньо переміщених осіб.

“Земельну ділянку площею 4 гектари під будівництво модульного містечка виділила Вижницька міська рада. Люди зможуть безкоштовно жити там протягом двох років”, - уточнили в облраді.

“Я люблю Україну і втішений, що можу зробити свій внесок задля її підтримки. Окрім проєкту з будівництва житла, ми також хотіли б підтримати культуру в Україні, зокрема дітей”, - додав підприємець з Японії Ітано Масайоші, який близько п’яти років працює на Київщині.

Нагадаємо, міжнародна організація з міграції допоможе Львівщині із реконструкцією та облаштуванням приміщень для проживання вимушених переселенців.